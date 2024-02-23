Потушили за три часа: спасатели МЧС показали фото и видео крупного пожара в Новосибирске

В День защитника Отечества, 23 февраля, спасателям МЧС пришлось всё утро бороться с огнём на крупном складе Новосибирска. Кадры с пожара похожи на съёмки к фильму.

Склады на улице Петухова 23 февраля начали гореть в 7.03. Огонь начал распространятся из-за большого количества разнообразного товара: в подсобных помещениях были палеты, продукты питания и металлические изделия.

Уже через несколько минут на месте были не только спасатели МЧС, но и был развёрнут штаб. На месте тушения пожара работали 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. На место также был направлен пожарный поезд.

Открытое горение было ликвидировано спустя более 3,5 часов. Но и на этом работы не были закончены.

«Сотрудники МЧС продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Для этого от пожарного поезда проложили магистральные линии для бесперебойной подачи воды», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области ближе к 11 часам утра.

Известно, что после обеда на улице Петухова продолжали уже разбирать завалы. Коммерсанты искали своё имущества. Причина пожара пока устанавливается.