В Новосибирске грузовик нагло вытолкал с дороги легковушку

22 февраля на новосибирской дороге произошел конфликт между грузовым автомобилем и легковой иномаркой.

«На Большевистской, 229, рядом с храмом Михаила Архангела, водитель большегруза не захотел пускать автомобиль Nissan Primera в свой ряд на сужении дороги и протаранил седан», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

На ролике видно, что легковушка едет справа от грузовой машины и всячески пытается обогнать ее, но безуспешно. Водитель спецтранспорта ускорился, не давая пролезть иномарке, и в какой-то момент вытолкал ее на обочину.

Большинство комментаторов под постом обвинили в произошедшем обоих автомобилистов. Другие написали, что управляющий большегрузом мужчина мог попросту не заметить легковушку — та, по мнению подписчиков, была в «мертвой зоне».

Ранее мы рассказывали, что на десять лет осудили виновника ДТП с 3 погибшими под Новосибирском.