В Новосибирске губернатор наградил Героя России Сайбеля и других участников СВО

Накануне Дня защитника Отечества в правительстве Новосибирской области чествовали участников СВО. Среди них – Герой РФ Владимир Сайбель.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 23 февраля, накануне прошло в правительстве Новосибирской области. Медали и ордена участникам СВО вручил губернатор региона Андрей Травников.

Особую награду из рук главы региона получил капитан Владимир Сайбель: Андрей Травников вручили ему звание Героя России за проявленный героизм.

Военный разведчик потерял руку и ногу, но даже истекая кровью, он выполнил свой долг и защитил свою роту.

Награду Владимир Сайбель посвятил своей разведроте. Военный считает, что это общая награда его подразделения. Владимир поблагодарил всех тех, кто ему помог в трудную минуту.

Глава региона Андрей Травников отметил, что удалось «одержать победу над собой», военная победа – ещё впереди. Также губернатор поздравил всех новосибирцев с Днём защитника Отечества.