В Новосибирске начали печатать бюллетени к президентским выборам

Типография «Советская Сибирь» в Новосибирске начала производство избирательных бюллетеней для предстоящих выборов президента России. Об этом сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

Общее количество изготавливаемых бюллетеней для региона составляет 2 174 500, включая 803 300 бюллетеней для голосования с использованием КОИБ.

Для обеспечения безопасности бюллетеней предусмотрены различные меры защиты, такие как использование защитной сетки зелёного цвета при печати на бланках, печать подписей членов участковых комиссий и наклеивание специальной марки.

Процесс изготовления бюллетеней займёт несколько дней. Специальная печатная машина способна напечатать около 65 000 бланков для голосования за один час. После завершения печати все бюллетени будут пересчитаны и упакованы.

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