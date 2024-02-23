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общество

В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Фото Густаво Зырянова и Александра Свирщевского

23 февраля над Новосибирском прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Очевидцы насчитали около 30 залпов.

После отмены салюта несколько раз за последний год, посмотреть на яркое шоу на Михайловской набережной желающих собралось немало.

Перед началом салюта в центре Новосибирска было перекрыто несколько улиц. Так, движение было закрыто до 22.00 по площади Инженера Будагова. Здесь проезжала военная техника и транспорт 41-й общевойсковой армии. Собственно, она и была задействована в запуске фейерверка.

Фото В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества 2

Фото В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества 3

Фото В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества 4

Фото В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества 5

Фото В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества 6

Фото В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества 7

Как рассказывают очевидцы, салют прогремел ровно в девять часов. Четыре гаубицы запустили 30 залпов. Длилось шоу около 15 минут, после чего зрители отправились добираться до дому на общественном транспорте или искать оставленные где придётся автомобили.

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Елена Отмахова
журналист

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