В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества

23 февраля над Новосибирском прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Очевидцы насчитали около 30 залпов.

После отмены салюта несколько раз за последний год, посмотреть на яркое шоу на Михайловской набережной желающих собралось немало.

Перед началом салюта в центре Новосибирска было перекрыто несколько улиц. Так, движение было закрыто до 22.00 по площади Инженера Будагова. Здесь проезжала военная техника и транспорт 41-й общевойсковой армии. Собственно, она и была задействована в запуске фейерверка.

Как рассказывают очевидцы, салют прогремел ровно в девять часов. Четыре гаубицы запустили 30 залпов. Длилось шоу около 15 минут, после чего зрители отправились добираться до дому на общественном транспорте или искать оставленные где придётся автомобили.