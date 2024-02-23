В Новосибирске побит рекорд посещаемости соревнований хоккейных команд МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге сообщили, что в Новосибирске на ледовом поле «Сибирь-Арена» побит рекорд посещаемости за 13 лет.

В Телеграм-канале Молодёжной хоккейной лиги сегодня, 23 февраля, появилось сообщение, что установлен новый рекорд на новосибирской арене ЛДС.

«На «Сибирь-Арене» обновлён рекорд посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ — он держался с 2010 года, — сообщают представители Молодёжной хоккейной лиги.

- Матч «Снайперов» против «Ирбиса» посетили 7414 зрителей — это самая высокая посещаемость в истории первого этапа чемпионата МХЛ».

Сейчас «Ирбис» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Сибирские снайперы» располагаются на седьмой, набрав 54 очка.

Предыдущий рекорд, который не могли побить с 2010 года, был установлен в Магнитогорске. Тогда матч «Стальных Лис» и «Кузнецких Медведей» собрал 7200 болельщиков.

Напомним, матчи на ледовом поле «Сибирь-Арены» проводят с сентября 2023 года.7 сентября впервые на площадке прошёл товарищеский матч с белорусской командой.