В Новосибирске после сильных морозов начнется потепление

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области ожидается умеренное смягчение февральских морозов с приходом мартовской оттепели.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха каждый день, хотя плюсовые значения пока не ожидаются.

На ночь 23 февраля прогнозируется сохранение холодной погоды: в городе температура может опуститься до -26...-28 градусов, а за его пределами до -32...-35 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до -16...-17 градусов.

24 февраля начнет повышаться атмосферное давление, приводя к увеличению температуры. Ночные значения составят -25...-27 градусов, а дневные -17 градусов. 25 февраля ночью ожидается -22...-24 градусов, а днем -12...-14 градусов, также прогнозируются умеренные снегопады.

В начале следующей рабочей недели тенденция к потеплению сохранится, а к концу февраля ожидается, что температура воздуха днем составит в пределах -9...-4 градусов, при умеренных осадках. По предварительным данным, в начале марта температура останется ниже нуля.

Специалисты отмечают, что морозы продолжатся, но не будут столь экстремальными, как ранее. В марте ожидается, что температура воздуха может опускаться до -30 градусов ночью и до -10 градусов днем, при ожидаемых осадках в пределах нормы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская компания 2ГИС попала в список Forbes.