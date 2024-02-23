В Новосибирске пожарные ликвидировали пожар в складских помещениях на Петухова

Для тушения пожара в складских помещениях на Петухова понадобился пожарный поезд.

Пожарные уже более пяти часов борются с возгоранием на складе на улице Петухова в Новосибирске. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 7:03 утра 23 февраля: огонь охватил здание, где хранились паллеты, продукты и металлические изделия.

Площадь возгорания составила примерно 800 квадратных метров, в борьбе с огнем задействовано 67 человек. Для непрерывного подачи воды на место происшествия был отправлен пожарный поезд.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в настоящее время спасатели продолжают ликвидацию возгорания и разбор обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Предварительно, никто не пострадал.

Напомним, клубы дыма было видно с разных точек города.