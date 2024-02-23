В Новосибирске рассказали, где встречаются мужчины

Новосибирскстат поздравил мужчин с Днём защитника Отечества, а специалисты ведомства подсчитали сколько представителей сильного пола живёт в Новосибирской области, и где больше всего.

Поздравляя мужчин с 23 февраля, специалисты Новосибирскстата сообщили, что представителей сильного пола значительно меньше, чем женщин. В Новосибирской области проживает 1 миллион 278 тысяч мужчин. Это на 4,2% меньше, чем женщин.

Чаще всего мужчины встречаются в городе, а именно – 78%. 14,3% от общего количества представителей сильного пола находятся в расцвете сил, то есть в возрасте от 18 до 30 лет.

Средний возраст мужчин в прошлом году составил 37,5 лет. При этом в сельской местности эта цифра на год больше, а в городах, напротив, на несколько месяцев меньше.

Если говорить о мужчинах в возрасте старше 95 лет, то их в Новосибирской области насчитывается 558. Почти все они живут в крупных городах.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил мужчин с Днём защитника Отечества. А в правительстве Новосибирской области накануне чествовали участников СВО.