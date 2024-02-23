В Новосибирске в подъездах расклеивают листовки от имени военкомата

В различных подъездах Новосибирска были обнаружены листовки, представленные от имени военкомата.

По информации «Инцидент Новосибирск», неизвестные лица распространяют эти материалы.

На листовках содержится призыв к жителям: «Если твой сосед мигрант — позвони в военкомат». Власти города начали расследование в поисках лиц, ответственных за распространение этих материалов.

Указанный на листовках телефон принадлежит военкомату Кировского и Ленинского района. Однако подлинность и цель этих листовок пока остаются неясными. Позиция властей о данной ситуации пока не высказана. Однако некоторые пользователи высказали поддержку такой инициативе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы поддержал педагога из Новосибирской области, которую затравили из-за фото напротив храма.