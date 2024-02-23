В Новосибирской области прокуроры проверят министра образования после жалобы на непристойные фото учительницы

В конце недели разгорелся скандал в городе Куйбышев Новосибирской области: местную учительницу Марину Львову обвинили в неподобающем поведении. Однако теперь самому министру образования региона Марии Жафяровой грозит прокурорская проверка.

Всё началось с того, что Марина Львова из Куйбышева подверглась нападкам из-за опубликованным на личной странице в соцсетях фотографиям, на которых она целуется с мужем. Недоброжелатели сочли, что это непристойное поведение для учительницы русского языка и литературы. Тем более, она позволила себе поцеловать мужа на фоне храма.

После этого случая разгорелся скандал. Началась травля Марины Львовой. Представители министерства образования Новосибирской области поддержали тех, кто счёл фотографии неуместными, и попросили удалить их со страницы.

Однако, как выяснилось, требование было незаконным. Сейчас в этой ситуации разбирается прокуратура. Ответственность может грозить и министру образования Новосибирской области.

«Прокуратура Новосибирской области проверит министра образования региона на превышение должностных полномочий после скандала с якобы интимными снимками учительницы в соцсетях. С заявлением в ведомство обратились православные активисты движения «Сорок сороков»,

- сообщил Телеграм-канал Mash.

В общем, правоохранителям предстоит дать всестороннюю оценку данному инциденту.