Минобр Новосибирской области опубликовал «интимные» фото учительницы, на которую написали донос

В Министерстве образования Новосибирской области посчитали, что фотографии целующейся замужней пары — интимные.

В Министерстве образования Новосибирской области решили опубликовать фотографии, из-за которых неизвестный написал донос на учительницу русского языка и литературы Марину Львову из Куйбышева.

На опубликованных кадрах видно, что Львова часто любила публиковать фото со своим супругом, где они обнимаются и целуются, однако в министерстве посчитали, что они носят интимный характер и заставили удалить. Также присутствует фото, где учительница целуют в щеку свою подругу.







Напомним, прокуратура проверит министра образования после скандала с фото учительницы. Помимо этого, депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал свое мнение относительно случая с педагогом из Новосибирска.

Как ранее писал Сиб.фм, на молодую учительницу пожаловались в Министерство образование из-за якобы интимных фото на её странице в соцсетях.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Марина отметила, что у неё ничего интимного не было, а пожаловались на неё из-за дружбы с депутатом Терещенко, у которого, по её словам, много врагов.

Со слов депутата, предположительно, доносчик — местный журналист по имени Андрей, который имеет давний конфликт с Терещенко. Так он ему мстит.