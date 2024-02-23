В Новосибирской области сумма взысканий от арестованного имущества выросла на 55%

В НСО сумма взысканий от арестованного имущества выросла на 55% в 2023 году.

В Новосибирской области в 2023 году сумма взысканий от арестованного имущества значительно увеличилась на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 485 млн рублей. Об этом сообщил глава главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону Сергей Неведомский.

Он подчеркнул, что механизм ареста имущества должников является одной из наиболее эффективных мер, поскольку люди не желают лишаться своего имущества, даже если оно "старое и затертое".



Напомним, прием заявлений на зачисление детей в первые классы в Новосибирске начнется с 1 апреля.