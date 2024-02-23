Замгубернатора НСО с подарками навестил раненых бойцов в федеральных госпиталях

Участники спецоперации из Новосибирской области, проходящие лечение в больницах, не остались без подарков ко Дню защитника Отечества.

Накануне праздника заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко совместно с заместителем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Олегом Денисенко и руководителями представительств Сибирского федерального округа в Москве посетили военные госпитали и санкт-петербургскую Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова.

Пациентам вручили переданные министерством труда и социального развития региона подарки и поздравления, а также методички, из которых военнослужащие узнают о мерах поддержки для участников спецоперации и их семей. Во время общения с гостями многие мужчины отметили, что намерены после поправки вернуться на фронт к боевым товарищам.

Уроженцы Новосибирской области, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, тоже могут поучаствовать в акции по поддержке участников СВО, которые находятся на лечении и реабилитации в военных госпиталях Минобороны.

Ранее мы рассказывали, что в преддверии 23 Февраля губернатор региона Андрей Травников вручил высокую государственную награду герою СВО, разведчику, капитану Владимиру Сайбелю. За мужество, беспримерный героизм, умелое командование подчиненными, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента РФ сибиряку присвоено звание Героя Российской Федерации.