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вчера 23:00
общество

Агроном Шубина рассказала о выращивании пряных трав на подоконнике в Новосибирске

Фото: Pexels.com

На подоконнике можно выращивать любые пряные травы, начиная от петрушки и укропа до сельдерея.

Агроном Людмила Шубина из Новосибирска поделилась с журналистами издания «АиФ-Новосибирск» советами по выращиванию пряных трав на подоконнике.

По её словам, на подоконнике можно успешно выращивать различные пряные травы, включая петрушку, укроп, сельдерей, а также фиолетовый и зеленый базилик. Однако в зимний период выращивание может стать сложнее из-за короткого светового дня. В этом случае потребуется досветка для поддержания оптимальных условий роста.

Шубина подчеркнула, что без эффективного освещения не удастся получить хороший урожай. Кроме того, агроном также отметила, что чай и кофе можно добавлять в компост для удобрения растений на даче.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обнаружили нарушения обустройства остановок и платформ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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