В Новосибирске обнаружили нарушения обустройства остановок и платформ

В ходе проверки, проведенной Новосибирской транспортной прокуратурой, были обнаружены нарушения в обустройстве остановок и платформ для инвалидов в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, пассажирские платформы и остановки в нескольких районах области не полностью соответствуют законодательным требованиям о доступности для лиц с ограниченными возможностями.

Основные выявленные нарушения включают отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей на краю платформ, а также недостаток информации о правилах поведения и безопасности для пассажиров и посетителей.

Кроме того, отметили наличие льда и снежных накатов на поверхностях некоторых пассажирских платформ, не обработанных противогололедными средствами.

В связи с этим начальнику Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств было предъявлено представление, а также возбуждено административное дело в соответствии со статьей 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

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