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общество

В Новосибирске продают карты Таро за 40 тысяч рублей

Фото: Pexels.com

Житель Новосибирска выставил на продажу крупную коллекцию карт Таро через сайт бесплатных объявлений.

В объявлении говорится о 95 коробках карт, включая 90 коробок одной коллекции с прилагаемыми журналами и 5 коробок другой коллекции без журналов. Продавец запросил 40 тысяч рублей за всю коллекцию. Он отметил, что все карты новые.

Среди коллекции представлены такие наборы, как «Таро ведьм», «Таро инопланетян», «Таро дом с привидениями», «Таро принцесс» и другие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали самую дорогую квартиру города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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