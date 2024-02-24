В Новосибирске назвали самую дорогую квартиру города

В жилом комплексе «Я – Маяковский» на левом берегу Новосибирска выставлена на продажу самая дорогая квартира за 45 млн рублей.

Это двухуровневая трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, площадью 68 квадратных метров. Квартира расположена на последнем этаже 22-этажного дома и до сих пор не имела жильцов.

На первом уровне находится гостиная, совмещенная с кухней, а на втором – спальня. Из окон открывается прекрасный вид на набережную и ледовый дворец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали активно строить жилые дома из морских контейнеров. Эти не являются экономически выгодным вариантом. Производители признают это. Однако говорят, что спрос на них все равно существует.