В Новосибирске начали активно строить жилые дома из морских контейнеров

До Новосибирска дошёл европейский тренд на строительство жилья из морских контейнеров.

На местном рынке уже действует около 10 компаний, предлагающих альтернативу традиционным строениям. В Европе эта мода пришла более 10 лет назад, а в Россию она пришла около пяти лет назад. BFM-Новосибирск провел исследование, чтобы узнать мнение экспертов о перспективах таких домов в условиях Сибири.

Анализ текущих предложений на рынке Новосибирска показывает, что мини-дома не являются экономически выгодным вариантом. Производители признают это, однако говорят, что спрос на них все равно существует.

«Дом, сделанный из морского контейнера это не про экономию. Да, он стоит меньше кирпичного коттеджа или дома из бруса, но исключительно за счет малой площади. Если смотреть на цену квадратного метра, то там не меньше получается, – рассказал BFM-Новосибирск руководитель компании Baza House.

В Новосибирской области и других сибирских регионах контейнеры активно используются в сфере услуг и туризма. Их переделывают в домики для турбаз и точек стритфуда. Однако эксперты не ожидают взрывного роста популярности контейнеров в индивидуальном жилищном строительстве.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Новосибирска продала свою долю в здании автовокзала на Красном проспекте за 32,6 млн рублей.