Сибиряки вызывают страх у украинских военных, которые избегают столкновений с ними.

Об этом сообщил командир взвода "Северный человек" из Красноярска, известный под позывным "Красивой", в интервью "МК в Красноярске".

По словам красноярца, когда бойцы ВСУ видят знак "О" на российской технике, они понимают, что это сибиряки, и стараются избегать контакта. Он объясняет это выносливостью и привычкой решать проблемы с детства, особенно в суровых условиях климата. Солдаты из Красноярска, Томска, Омска, Новосибирска и Барнаула проявляют себя отлично.

Командир также отметил, что сибиряки первыми прорвались в центр Авдеевки при ее освобождении. Украинцы использовали все доступные средства, включая дроны и танки, чтобы помешать им. Российские солдаты столкнулись даже с разрекламированной "Бабой Ягой". Благодаря своему опыту они избежали потерь и вытеснили врага из населенного пункта.

Напомним, в Новосибирске губернатор наградил Героя России Сайбеля и других участников СВО.