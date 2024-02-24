Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в пятиэтажном доме, в результате которого два человека погибли.

По информации, полученной в 01:27 по местному времени, на 4 этаже жилого дома на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе возник пожар. Вскоре после получения вызова на место прибыли первые пожарные расчеты. За 50 минут они справились с огнем, который охватил площадь 40 квадратных метров, полностью уничтожив квартиру.

Сотрудники МЧС России при помощи спасательных устройств спасли 9 человек из соседних квартир. Семья, состоящая из двух взрослых и двух детей, не пострадала. Остальным 5 жильцам пожарные оказывали первую помощь и проводили реанимационные мероприятия, после чего их передали медикам для госпитализации.

До прибытия пожарных 17 человек самостоятельно эвакуировались и не пострадали. Для них был организован пункт временного размещения в детском саду.

В ходе проведения работ были обнаружены два человека без признаков жизни, один из которых находился в горящей квартире. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены следственной оперативной группой, в состав которой входят также следователи Следственного комитета и дознаватели МЧС России.

Напомним, ранее в Новосибирске пожарные показали фото, как три часа тушили склад.