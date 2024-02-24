В Новосибирске пожарные показали фото, как три часа тушили склад

С крупным пожаром боролись сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области в День защитника Отечества – уточняется причина возгорания.

Огонь в складских помещениях на улице Петухова заполыхал около семи утра 23 февраля. Уже в течение 15 минут на месте был развёрнут штаб. В подсобных помещениях пламя охватило палеты, продукты питания и металлические изделия.

Трудность при ликвидации пожара заключалась в отдалённом наличии гидрантов. На месте тушения пришлось задействовать пожарный поезд.

«От пожарного поезда проложили магистральные линии для бесперебойной подачи воды», — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Из-за труднодоступности помещений процесс тушения затягивался. Прошло более 3,5 часов до тех пор, пока пламя удалось локализовать.

До обеда на месте пожара работали 67 человек и 20 единиц техники. Однако и после 15.00 на складах были сотрудники МЧС: шёл разбор завалов. Из версий возгорания рассматриваются две причины: неправильное обращение с огнём и замыкание.