Два предприятия из Новосибирской области включили в список санкций ЕС

Два предприятия из Новосибирска, Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), были включены в 13-й пакет санкций, принятый Евросоюзом.

Вместе с этим в список также внесен генеральный директор НЗИВ Глеб Вареница. Помимо них, в списке фигурируют ПАО «Сатурн» и Центральное конструкторское бюро автоматики из Омска, а также их руководители Игорь Мирошниченко и Андрей Ивашкин.

Следует отметить, что 23 февраля Евросоюз принял указанный пакет санкций, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

Новосибирский завод искусственного волокна, основанный в 1954 году и входящий в состав ГК «Ростех», имеет в своем арсенале производство вооружений и военной техники, являясь ведущим производителем промышленных взрывчатых веществ.

Новосибирский патронный завод, в свою очередь, специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия и является одним из крупнейших поставщиков на российский и международный рынки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске детей начнут принимать в первый класс с 1 апреля.