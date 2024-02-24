Губернатор Новосибирской области вручил госнаграды участникам СВО

В преддверии Дня защитника Отечества участники спецоперации из Новосибирской области получили государственные награды. Об этом сообщили на сайте администрации региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил героя Сибирского военного округа, разведчика, капитана Владимира Сайбеля высокой государственной наградой за мужество, беспримерный героизм и умелое командование в ходе выполнения боевых задач. Мужчине присвоено звание Героя Российской Федерации по указу президента РФ.

«Хочу выразить слова благодарности всему личному составу разведроты своего полка. Эта награда — свидетельство проявления в высшей степени героизма разведроты, которая принимала и продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне СВО. Эта награда целиком принадлежит им, не только мне. Победа будет за нами!» — сказал Сайбель.

Также губернатор наградил военнослужащих, правоохранителей, членов социально ориентированных НКО и участников СВО из ЧВК «Вагнер» орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалями «За отвагу».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу плавающий БТР за 7,3 млн рублей.