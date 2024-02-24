В Новосибирске выставили на продажу плавающий БТР за 7,3 млн рублей

В Новосибирске продают бронетранспортёр за 7 миллионов рублей.

В Новосибирске на площадку бесплатных объявлений выставили на продажу БТР-80 — советский бронетранспортёр, который стали выпускать в 1985 году. Модернизированные модели до сих пор состоят на вооружении армии России.





По данным из описания, у техники стоит двигатель от КамАЗ-740 с двумя турбинами. У БТР, по словам продавца, заменены все жидкости, а также дополнительно установлены электрические лебедки и свет. Также есть второй комплект родных бронированных колёс.

Для пассажиров сделаны заготовки под комфортные сиденья. Автор отметил, что БТР не стоял, а активно эксплуатировался. Кроме этого, он умеет плавать.

Бронетранспортёр готовы отдать за 7,3 млн рублей, однако только наличными.Сейчас он находится в Перми.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске за 2 млн продают изъятые на таможне айфоны.