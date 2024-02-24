Крупнейшую за семь лет вспышку зафиксировали на Солнце

Крупнейшая за последние семь лет вспышка произошла на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Взрыв был зафиксирован ночью 23 февраля и классифицирован как X6.3, что делает его наиболее сильным событием с 2017 года. Потоки излучения составили около 1 кВт на квадратный километр, что значительно ниже рекордных уровней. Это уже третья вспышка, получившая высший балл X менее чем за 24 часа.

Ученые предупреждают о возможности удара по Земле, так как вспышка была зарегистрирована в опасной близости от линии Солнце-Земля. Точный прогноз ожидается к полудню. В случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, удар по магнитному полю ожидается в воскресенье, 25 февраля, и может достичь уровня G4.

Ученые также отмечают, что на Солнце сейчас происходит один из наиболее сильных всплесков активности за последние два солнечных цикла. Солнечный цикл длится около 12 лет, и максимум нынешнего цикла ожидается в 2024-2025 годах. Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури и приводить к сбоям в работе энергетических и навигационных систем.

Напомним, резкое потепление придёт в Новосибирск на выходных 24-25 февраля.