Резкое потепление придёт в Новосибирск на выходных 24-25 февраля

В Новосибирске потеплеет после затяжных морозов.

В Новосибирске на выходных 24-25 февраля ожидается потепление. После прошедшей морозной недели, температура начнет постепенно подниматься.

В субботу, 24 февраля, днем столбики термометров покажут -15... -17 градусов в областной столице. Однако к вечеру ожидается новое похолодание до -27 градусов. Такие данные сообщают популярные онлайн-погодные сервисы.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждают, что в некоторых районах области все еще сохранятся морозы до 35...40 градусов.

В воскресенье, 25 февраля, ожидается еще небольшое потепление до 12...14 градусов днем, но к ночи температура снова опустится до -21 градуса. Возможен снегопад.

Напомним, накануне в Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества.