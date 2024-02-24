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проиcшествия

Машины уничтожены: смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

Фото: АСТ-54

Предположительно, несколько человек погибли в результате ночного ДТП в Новосибирске.

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улицы Римского-Корсакова и Титова. В ночное время, около 00:10, два автомобиля столкнулись, что привело к серьезным последствиям, сообщили читатели Telegram-канала «АСТ-54 Black».

Фото Машины уничтожены: смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска 2

Оба транспортных средства получили значительные повреждения и оказались полностью разрушены. На данный момент известно о нескольких погибших. На месте происшествия работают специалисты медицинской помощи, полицейские и сотрудники МЧС.

В экстренных службах пока не комментировали инцидент.

Напомним, ранее два человека погибли при пожаре в пятиэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске.

UPD: в Госавтоинспекции уточнили, что погибших в результате аварии нет. Пострадал водитель Kia Rio 1994 года рождения. О состоянии человека, который находился за рулём Mercedec GLC, не сообщается.

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Александр Борисов
журналист

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