«Нас миллионы русских»: новосибирцы участвуют во всероссийском флешмобе

Клип новосибирских участников флешмоба «Нас миллионы русских» вырвался на пятое место среди тысячи участников.

Жители Кировского района Новосибирска участвуют во всероссийском флешмобе «Нас миллионы русских» — сибиряки записали музыкальный клип в поддержку участников специальной военной операции.

Новосибирские участники вырвались на пятое место среди тысячи участников, сообщили Сиб.фм организаторы.

Среди участников — педагоги МБОУ С(К)Ш № 107 семья Ивановых во главе с бойцом СВО и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Спасских с сыном.

Напомним, ранее в Новосибирске губернатор наградил Героя России Сайбеля и других участников СВО.