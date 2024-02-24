Новосибирцы не могут вернуть деньги за сорванный концерт Zivert

Певица Zivert отменила концерт из-за проблем со здоровьем — новосибирцы столкнулись с трудностями при возврате средств за билеты.

Новосибирцы остались без возможности вернуть деньги за билеты на отмененный концерт популярной певицы Zivert. Жители Сибири сообщают, что организаторы отказываются возвращать средства, объясняя это переносом выступления, а не его полной отменой.

Напомним, что мероприятие, запланированное на 24 февраля в «Локомотив-Арене», не состоялось из-за проблем со здоровьем исполнительницы. Об этом сама Zivert сообщила в своих социальных сетях. Концерты также были отменены в других городах.

На официальном сайте «Локомотив-Арены» указано, что певица отменила все свои выступления до осени 2024 года по причинам, связанным со здоровьем.

В свою очередь, представители «Локомотив-Арены» советуют обратиться к организаторам продажи билетов для решения вопроса о возврате средств.

Напомним, ранее Zivert сообщила о проблемах со здоровьем.