Обнаружены крайне редкие побочные эффекты вакцины от COVID-19

Ученые обнаружили два редких побочных эффекта вакцин против COVID-19 — неврологическое расстройство и воспаление спинного мозга.

Эти результаты были получены в ходе масштабного исследования безопасности вакцин, в котором приняли участие более 99 миллионов человек из разных стран. Однако, ученые подчеркнули, что польза от вакцин все же превышает риски.

В рамках исследования, проведенного программой "Глобальная сеть данных о вакцинах", были проанализированы медицинские данные, чтобы сравнить частоту возникновения определенных заболеваний у людей после вакцинации Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Было выявлено, что мРНК-вакцины Pfizer и Moderna связаны с редкими побочными эффектами — воспалением сердечной мышцы и отеком оболочки сердца. Также было подтверждено, что вакцина AstraZeneca может вызывать редкие побочные эффекты, такие как синдром Гийена-Барре и тромбоз головного мозга.

Кроме того, ученые обнаружили еще один новый редкий побочный эффект — острый рассеянный энцефаломиелит, воспаление и отек головного и спинного мозга, связанный с вакциной AstraZeneca. Несмотря на серьезность данных состояний, пациенты обычно полностью выздоравливают. Профессор Джули Лиск, эксперт по вакцинам из Сиднейского университета, отметила, что необходимо учитывать эти результаты, но при этом подчеркнула, что сама коронавирусная инфекция является более опасным фактором для развития этих редких заболеваний, чем вакцина.

Напомним, учёные нашли связь между раком груди и высшим образованием.