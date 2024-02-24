Учёные нашли связь между раком груди и высшим образованием

Связь между раком и уровнем образования установлена, утверждают бельгийские ученые.

Исследование, проведенное на семи миллионах бельгийцев, показало, что люди с высшим образованием чаще страдают от рака кожи и груди, в то время как рак горла, мозга и легких чаще диагностируется у людей с низким уровнем образования.

Для выявления связи между раком и образованием, ученые анализировали данные о 300 тысячах участников эксперимента, сопоставляя тип заболевания с уровнем образования, семейным положением и наличием имущества. Они пришли к выводу, что люди с низким образованием чаще курят, что является фактором риска для развития рака легких. С другой стороны, те, кто получает высшее образование и строит успешную карьеру, откладывают рождение детей до более позднего возраста, что также повышает риск развития рака молочной железы.

Ученые также обратили внимание на то, что опухоль чаще выявляется на поздних стадиях развития у людей из нестабильных социально-экономических групп. Это указывает на необходимость улучшения доступности и качества медицинской помощи для всех слоев населения.

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