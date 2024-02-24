Останки целой семьи нашли спустя 25 лет на красноярской даче

В Красноярске обнаружили пропавшую в прошлом веке семью.

Следователи Красноярска раскрыли преступление, которое произошло 25 лет назад — исчезновение семьи Викулиных. По информации сайта kp.ru, оказалось, что в этом случае речь идет о тройном убийстве.

В 1998 году супруги и их пятилетняя дочь исчезли без вести, не предупредив никого о своих планах. Родственники обратились в полицию, и после осмотра квартиры стало ясно, что исчезновение имеет преступный характер. В доме Викулиных были обнаружены следы крови, следы перемещения и гильзы.

В 2023 году Следственный комитет провел пересмотр старых дел, включая документы по исчезновению семьи. Эксперты провели новый опрос и выяснили, что один из знакомых семьи был должен пропавшему мужчине деньги. Он взял оружие и посетил Викулиных, после чего убил всю семью. После 25 лет следователи обнаружили останки погибших, которые были зарыты на даче в Красноярске.

Напомним, два человека погибли при пожаре в пятиэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске.