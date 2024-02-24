Под Новосибирском мошенники подделали профили мессенджеров мэра Оби

В городе Обь Новосибирской области выявлен случай подделки профилей мэра Павла Буковинина в двух известных мессенджерах.

Мошенники создали фальшивые аккаунты, используя имя и фотографию мэра. Об этом сообщает «Сибкрай».

Они начали вести переписку с жителями, пытаясь получить их личные данные. Некоторые жертвы уже пострадали от этой аферы.

Из моего окружения многие попались на поддельные профили, в том числе подчиненные. У подчиненных также создавали поддельные профили, – рассказал Павел Буковинин.

Полиция предупреждает всех жителей быть бдительными и не передавать личную информацию по запросу из таких сообщений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец СВО из Красноярска рассказал о страхе ВСУ перед сибиряками.