Под Новосибирском нанесут дорожную разметку за 7 млн рублей

В Искитиме Новосибирской области планируется осуществить нанесение дорожной разметки на сумму 7 миллионов рублей. Об этом сообщает информационный портал «Прецедент».

По официальным данным, опубликованным на портале государственных закупок, администрация Искитима инициировала поиск подрядчика для проведения разметки на дорожной инфраструктуре.

Информация о предстоящем аукционе была опубликована 22 февраля. Прием заявок от заинтересованных подрядчиков продлится до 1 марта.

Также в этот день запланировано проведение самого аукциона. Начальная максимальная цена контракта составляет 7 048 037,20 рублей.

Работы по разметке планируется выполнить в два этапа: с момента заключения контракта до 30 июня 2024 года, а также с 1 августа по 30 сентября 2024 года.

Общая площадь, требующая разметки краской и термопластиком, составляет 7926,78 квадратных метров и включает в себя улицы, перекрестки и пешеходные переходы.

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