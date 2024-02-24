Новосибирская учительница напишет Бастрыкину после доноса на её «интимные» фото

Учительница из Новосибирской области, на которую написал донос неизвестный, не держит зла на Министерство образования из-за обнародованных фотографий с её мужем.

Учительница из Куйбышева Новосибирской области Марина Львова планирует написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после доноса неизвестного на её «интимные» фотографии в Минобразования региона. Об этом девушка сообщила корреспонденту Сиб.фм 24 февраля.

«Я планирую писать письмо Бастрыкину, чтобы нашли человека, который оклеветал меня. Сейчас он продолжает это делать в разных пабликах», — отметила она.

Девушка поблагодарила СМИ за поддержку, но сейчас ей хочется найти доносчика, чтобы он ответил перед законом.

«Конечно, мне приятно, что за меня заступились СМИ, но никто не пытается найти того человека», — сетует она.

Львова добавила, что не держит зла на Минобразование, которое зачем-то опубликовало её фото с мужем — именно эти снимки посчитали в ведомстве «интимными» и заставили удалить после жалобы.

Как ранее писал Сиб.фм, учительница считает, что на неё пожаловались из-за дружбы с местным депутатом Константином Терещенко, у которого, по её словам, очень много врагов, а всем, кто с ним хорошо общается, по-разному мстят.

Депутат рассказал, что в Куйбышеве есть журналист по имени Андрей, с которым у него конфликт. По словам Терещенко, Андрей проиграл суд о защите чести и деловой репутации и должен 90 тысяч рублей.

«Этот человек знает, что Марина мой друг и соратник. И, видимо, решил таким подлым образом отомстить», — прокомментировал Терещенко.