Режиссер Круглов встретился со 150 белыми медведями

В Новосибирске прошел премьерный показ документального фильма, который запланирован к выходу на большие экраны 28 февраля, в День Арктики.

Режиссер Леонид Круглов поделился с BFM-Новосибирск своими впечатлениями и опытом съемок за пять лет экспедиций.

Круглов отметил, что в ходе экспедиций ему удалось встретить более 150 медведей. Он подчеркнул, что такие встречи были частыми и большинство медведей выглядели здоровыми. Однако, режиссер также упомянул о двух медведях, которые казались истощенными, что вызвало опасение у съемочной группы.

Отвечая на вопросы о климатических изменениях в регионе, Круглов привел слова метеоролога Елены Скрипник, указав, что последние наблюдения свидетельствуют о увеличении льда и снега в Арктике. Он подчеркнул постоянные изменения в природе этого региона.

В фильме также удалось запечатлеть морского единорога (нарвала), исполнив мечту режиссера о его съемке. Круглов отметил, что через свой фильм он стремился показать, что Арктика остается одним из последних нетронутых регионов, где природа живет по своим законам, а местные коренные народы верят, что это место обитания богов.

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