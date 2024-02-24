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общество

В Новосибирске реставраторы воссоздали точную копию «Катюши»

Фото: Вести Новосибирск

В Новосибирске создана точная реплика легендарной «Катюши», которая использовалась во времена Великой Отечественной войны.

Семья реставраторов восстановила это орудие, придав ему новую жизнь. Об этом сообщает портал «Вести Новосибирск».

Родственники из Новосибирска изучали архивы и нашли оригинальные чертежи, по которым изготовили раму, кабину и кузов. Восстановленная «Катюша», точная копия машины 1941 года выпуска, оснащена оригинальным моторным щитом с пулевыми отверстиями, найденным во время раскопок.

Один из реставраторов, Семен Давидович, рассказал, что первая «Катюша» сошла с конвейера за полдня до начала войны, 21 июня 1941 года.

Интересно отметить, что реплика «Катюши» полностью функционирует и уже готовится принять участие в Параде Победы 9 Мая.

Напомним, в Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества.

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Александр Борисов
журналист

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