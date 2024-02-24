Учительницу из Новосибирской области не уволят за фото на фоне храма

Во избежание подобных инцидентов в регионе разработали специальную методичку.

В новосибирском министерстве образования подтвердили, что учительницу Марину Львову не собираются увольнять за опубликованные в социальных сетях фотографии, на которых она позирует с мужем у храма.

Глава ведомства Мария Жафарова сообщила, что вопрос об увольнении не рассматривался. Она провела беседу с педагогом, чтобы обсудить ситуацию.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем в регионе разработана методичка для педагогов по использованию социальных сетей, в которой раскрываются тренды, форматы продвижения и ограничения. Обсуждение этой методички с педагогами запланировано на ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Минобразования Новосибирской области удалил «интимные» фото учительницы с поцелуями.