Минобр Новосибирской области удалил «интимные» фото учительницы с поцелуями

Скандал с обвинениями в неподобающем поведении учительницы из города Куйбышева Новосибирской области обернулся против самого министерства образования.

На Марину Львову из города Куйбышева ополчились после того, как на неё написала донос одна из недоброжелательниц. Женщина опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии, на которых она целуется с мужем. Некоторые жители городка сочли, что это непристойное поведение для учительницы русского языка и литературы. Тем более, она позволила себе поцеловать мужа на фоне храма.

В министерстве образования Новосибирской области на данный факт отреагировали и попросили Марину Львову удалить их со страницы. Снимки, которые чиновники посчитали неприличными, они разметили в группе минобра.

Тем временем, мнения разделились: не все считают фотографии учительницы с мужем неприличными. Появились даже активисты, которые написали заявление на министерство образования, возглавляемое Марией Жафяровой. Провести проверку предстоит прокурорам.

«С заявлением в ведомство обратились православные активисты движения «Сорок сороков»,

- подтвердили информацию в прокуратуре.

Пока разгорался этот скандал, в министерстве образования Новосибирской области решили повременить с публикацией снимков: из группы они исчезли по непонятной причине, указано лишь, что об этом просил владелец.