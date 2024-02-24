В Москве умер председатель Верховного суда РФ Лебедев

В Москве скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в Верховном суде.

Вячеслав Лебедев занимал пост председателя Верховного суда РФ с 1991 года, а до этого с 1989 года он был председателем Верховного суда РСФСР. Причиной смерти, как утверждается, стала онкологическая болезнь. Лебедев скончался в больнице.

Лебедев сыграл ключевую роль в формировании современной судебной системы России, обеспечив судьям полноценную независимость в принятии решений. Вячеслав Лебедев был известным судьей, ученым-правоведом, доктором юридических наук и профессором. Он также был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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