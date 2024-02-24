В Новосибирске насчитали ровно 1 миллион мужчин

Число мужчин, проживающих в Новосибирске, достигло миллиона, как сообщает Росстат.

Согласно информации Новосибирскстата, в области проживает 1 278,7 тыс. мужчин, что составляет 45,8% общей численности населения региона.

Основная часть мужчин проживает в городе — 1 006 тыс. человек. В сельской местности живут лишь 21,3% всех мужчин области.

Новосибирскстат отмечает, что по итогам 2022 года в регионе приходилось 1 185 женщин на 1 000 мужчин, однако количество родившихся мальчиков превышает число девочек. В прошлом году в регионе появилось на свет 13,7 тыс. мальчиков.

К началу 2023 года в регионе проживали 558 мужчин-долгожителей, достигших возраста 95 лет и старше.

Статистическое ведомство также провело исследование о здоровье мужчин. По результатам опроса выяснилось, что 47,7% респондентов прошли диспансеризацию за последние два года, а 17,8% занимались физкультурой и спортом самостоятельно. Отказ от употребления табачных и курительных изделий заявили 63,4% мужчин.

Напомним, в Новосибирске мужчины в пять раз чаще женщин совершают преступления.