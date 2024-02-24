В Новосибирске PUMA, Levi’s и Кельвин Кляйн подали иски к ритейлу

Представители модных зарубежных брендов активно обращаются в суды России с исками о взыскании компенсаций за нарушения прав на их товарные знаки.

В 2023 году марка ножей Wenger подала 8 исков, а бренд PUMA обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с 135 исковыми заявлениями.

Суммы исковых требований варьируются от 100 тыс. до нескольких сотен тысяч рублей. Самый крупный иск был подан к ООО «Всемаркет» за нарушение исключительных прав на товарный знак PUMA. Тогда взыскали компенсацию в 1 млн рублей.

ООО «Бренд Монитор Лигал», представляющая интересы PUMA SE, активно подает иски в отношении нарушений авторских прав. За последние три года они подали более 500 исков к российским компаниям. Руководитель компании Юрий Вопилов описывает бизнес-модель как использование компьютерной системы для обнаружения нарушителей прав и последующей судебной защиты.

Наталья Ландышева из компании «Сибирь Патент» отмечает, что массовые иски по нарушению авторских прав не редкость. Однако предприниматели часто не готовы к судебным спорам. Она предупреждает, что размеры компенсации могут быть значительными, и защита прав требует своевременных действий и подготовки.

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