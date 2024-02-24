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общество

В Новосибирске собираются создать сквер на улице Высоцкого

Фото: мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок площадью 9,9 квадратных метров на улице Высоцкого в городе.

Эта информация появилась на сайте городской администрации. Земельный участок будет зарезервирован на три года, чтобы создать сквер. Планируется, что в пределах этой территории будет организована зеленая зона.

История сквера на улице Высоцкого в Новосибирске насчитывает несколько лет. В 2021 году жители микрорайона выступали против возможного размещения торговых павильонов на этой территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два предприятия из Новосибирской области включили в список санкций Европейского Союза.

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Игорь Кириченко
Журналист

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