В Новосибирске собираются создать сквер на улице Высоцкого

Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок площадью 9,9 квадратных метров на улице Высоцкого в городе.

Эта информация появилась на сайте городской администрации. Земельный участок будет зарезервирован на три года, чтобы создать сквер. Планируется, что в пределах этой территории будет организована зеленая зона.

История сквера на улице Высоцкого в Новосибирске насчитывает несколько лет. В 2021 году жители микрорайона выступали против возможного размещения торговых павильонов на этой территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два предприятия из Новосибирской области включили в список санкций Европейского Союза.