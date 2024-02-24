В Новосибирске весной 16 дней подряд может идти снег

В Новосибирске ожидается постепенное смягчение холодов.

Однако в марте все еще сохранится вероятность снегопадов. По данным «Гисметео», в первые дни весны температура составит от -3 до -8 градусов. К 8 марта ожидается большее похолодание до -13...-21 градуса. В течение первых шестнадцати дней месяца прогнозируются снегопады, периодически сопровождающиеся дождем. Прогноз «Яндекс Погоды» также предупреждает о снеге в разные дни марта.

В апреле, согласно данным «Яндекса», ожидается более теплая погода, с температурой от 0 до +15 градусов. Однако «Русметео» предупреждает о возможности низких температур до -6 градусов и снегопадов в середине месяца.

В мае, по данным «Яндекс Погоды», ожидаются самые теплые дни, с температурой до +18 градусов днем и от +11 до +13 градусов ночью.

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