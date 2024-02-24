Женатого новосибирского актёра Кологривого заподозрили в романе с Муцениеце

Актер из Новосибирска Никита Кологривый и бывшая жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце, подозреваются в романе после съемок фильма.

В социальных сетях и СМИ распространяется информация о возможной связи между актером Никитой Кологривым из Новосибирска и Агатой Муцениеце, бывшей женой Павла Прилучного. Официально эти отношения не были ни подтверждены, ни опровергнуты самими актерами.

Согласно слухам, симпатия между Кологривым и Муцениеце возникла на съемочной площадке фильма «Я — медведь». Говорят, что актер влюбился в Агату и даже из-за этого расстался со своей женой. Однако их отношения не развивались, и в конечном итоге Кологривый остался одиноким.

Ранее Агата дала интервью изданию «Стархит», где она назвала Никиту настоящим профессионалом и красавчиком. Она заявила, что у них сложились дружеские отношения, а все их флирты на публике были просто шуткой. Однако некоторые поклонники решили, что между ними есть роман. Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, который долгое время проживал в Бердске и Новосибирске.

Напомним, педагог Кологривого оценил его шансы сыграть Жириновского в фильме.