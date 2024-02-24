В Новосибирске выставили на продажу участок, где погибла 13-летняя девочка

На федеральном сайте появилось объявление о продаже участка с тремя долгостроями в Октябрьском районе Новосибирска.

В июне 2021 года на этом участке произошла трагическая гибель 13-летней школьницы.

Участие в аукционе организовывает акционерное общество «Дом.РФ». Площадь участка составляет чуть более 3 гектаров. Расположен он на улице Тополевой.

На территории находятся три недостроенных дома общей площадью более 57,4 тысячи квадратных метров. Эти объекты возводило Минобороны. Однако строительство забросили в 2014 году.

В 2019 году военные передали объекты. Начальная цена участка, по данным портала «Земля.РФ», составляет 610 700 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 21 марта 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 6,2 млрд рублей продали квартиры в новостройках Новосибирска в прошлом месяце.