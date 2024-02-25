Стала известна самая дорогая квартира на левом берегу Новосибирска

В жилом комплексе «Я – Маяковский» на левом берегу Новосибирска выставлена на продажу самая дорогая квартира за 45 миллионов рублей.

Это двухуровневая трехкомнатная квартира площадью 68 квадратных метров с дизайнерским ремонтом. Квартира расположена на последнем этаже 22-этажного дома и до сих пор не имела жильцов.

На первом уровне находится гостиная, совмещенная с кухней, а на втором – спальня. Из окон открывается прекрасный вид на набережную и ледовый дворец.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали активно строить жилые дома из морских контейнеров, хотя это не является экономически выгодным вариантом.