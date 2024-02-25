Стало известно, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк

Какое место по стоимости билетов занимает зоопарк Новосибирска.

Сейчас в российских городах работает 39 зоопарков и каждый из них регулярно поднимает стоимость входного билета. Портал BFM-Новосибирск сравнил цены на билеты десяти самых популярных зоопарков России — они расположены в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ижевске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ярославле.

По словам директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило, стоимость входного билета изменится для льготных категорий граждан, так как в прошлый год выросли цены на корма, вакцины, лекарства и строительные материалы.

Таким образом, стоимость льготного билета с 1 марта вырастет на 50 рублей.

Также напомним, что в Новосибирском зоопарке стоимость комплекса «Африка» снова выросла.