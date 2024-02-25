В Новосибирске продают плавающий БТР за 7,3 млн

В Новосибирске на площадке бесплатных объявлений выставили на продажу БТР-80.

Это советский бронетранспортёр, который начали выпускать в 1985 году. Эти модели до сих пор используются в армии России.

Техника оснащена двигателем от КамАЗ-740 с двумя турбинами, претерпела модернизацию, включая замену жидкостей, установку электрических лебедок и дополнительного освещения. Также имеется второй комплект бронированных колёс.

БТР предлагается за 7,3 млн рублей. Оплата только наличными. Его текущее местоположение – в Перми.

Автомобиль активно эксплуатировался. Несмотря на это, он в хорошем рабочем состоянии и может плавать. Под пассажиров созданы заготовки для комфортных сидений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 10 лет осудили виновника ДТП с 3 погибшими под Новосибирском.